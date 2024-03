VIDEO | Tagasiastumist ebatarvilikuks pidav meer Kõlvart hellitab lootust, et kohtutrahv võib veel väheneda

„Keskerakond Porto Franco kaasuses poliitilise vastutuse juba võttis üks kord. Pole ju võimalik, et iga kord, kui tuleb kahtlustus/süüdistus, esimese astme kohtuotsus, teise astme kohtuotsus, et iga kord tulevad ka otsused, mis peaksid tähendama poliitilise vastutuse võtmist,“ märkis meer Kõlvart Delfile. „Keskerakond on korra juba teinud seda - kui tuli süüdistus, siis Keskerakond loobus peaministrikohast.“