Presidendi noore inseneri preemia pälvis drooniarendaja Margus Sammelsaar

President Karis ütles preemia algatamise põhjendusena, et Eesti vajab insenere praegu ning vajab veel rohkem tulevikus, kui soovime olla tark ja mitmes mõttes rikas riik. „Ei ole majandusharu, mis suudaks tänapäeval hakkama saada insenerideta. Õigemini, ei ole sellist eluvaldkondagi. See oli hästi näha ka preemiale esitatud kandidaatide tegevusaladest, mis ulatus meditsiinitehnikast veevarustuseni,“ märkis riigipea.

„Tutvudes sellele konkursile esitatud kandidaatidega, sain kindlust, et noore inseneri preemia oleks võinud olemas olla juba ammu. Meil on palju säravaid insenere, kelle töö väärib tutvustamist kogu ühiskonnale,“ lisas Karis.

Kuigi inseneride töö viljad on meile iga päev käegakatsutavad, on see eluala riigipea sõnul ühiskonnas mõneti nähtamatu ja see on üks põhjus, miks inseneriõppe valdkonnad ei ole nii menukad kui nad võiksid olla.