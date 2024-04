Kütteperiood saab läbi | Kuidas võidelda tekkiva liigniiskuse vastu?

Õnneks on olemas aga väga lihtne viis kõigi eelmainitud ebameeldivuste ennetamiseks. STOP Humidity niiskuseimajad on väikesed seadmed, mis on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et ruumide niiskustasakaalu reguleerida, tagades sellega tervislikuma ja mugavama elukeskkonna. STOP Humidity niiskuseimajate hulgast leiab igaüks enda kodu ja pere vajadusele vastava, sõltumata sellest, kas otsitakse ülitõhusat niiskuseimajat elutuppa, märkamatut, aga tulemusi tagavat seadet pisikesse vannituppa või parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Märgid, et õhk kodus on liiga niiske:

Kui aga niiskuse määr õhus ületab 65%, soodustab see rõske ja liisunud siseõhu tekkimist. Niiskus surutakse nurkadesse ja akendele koguneb kondensvesi, mis voolab sealt veekahjustustele vastuvõtlikumatele pindadele, muutes need kasvulavaks hallitusele ja bakteritele ning põhjustades veel muidki soovimatuid tagajärgi. Üks selline nuhtlus on näiteks pehme mööbli (voodid, vaibad, riided jne) peal elavad tolmulestad, mis hakkavad levima, kui õhuniiskuse tase ületab 70%. Hallitusseente ja tolmulestade toimel võivad ägeneda ka astma ja allergia sümptomid.

Sobiv igasse koju

Üldiselt jagunevad niiskuseimajad kaheks: suuremad seadmed, mis on mõeldud kasutamiseks tubades, ja väiksemad, mida on mugav paigutada pisikestesse ruumidesse, sahtlitesse ja autodesse.

STOP Humidity niiskuseimajate üks peamisi eeliseid on see, et need seadmed ei vaja toimetamiseks vooluvõrku. See tähendab, et neid saab panna just sinna, kuhu tarvis, ja elektriarve suurenemise pärast muretsema ei pea. Lisaks sobivad need imehästi ka majapidamistesse, kus on koduloomad, sest kui seade peaks ümber minema, ei leki niiskusest tekkinud vedelik sealt välja.

Samuti ei pea muretsema, et niiskuseimajad kauni kodu sisekujundusele põntsu paneks, sest need on kompaktsed ja jäävad enamasti märkamatuks. Tegelikult võib niiskuseimaja kodus hubase atmosfääri loomisele isegi kaasa aidata, kuna lisaks lõhnatutele tablettidele on võimalik soetada ka lõhnastatud aroomiteraapilise efektiga niiskuseimajate tablette.

Niiskuseimaja Aero 360°

Niiskuseimaja Aero 360° on parim lahendus vabanemaks liigsest õhuniiskusest siseruumides. See süsteem optimeerib õhuringlust 360 kraadi ulatuses ja toetub füüsika põhimõtetele – mida suurem on täitetableti kokkupuutepind õhuga, seda paremini see niiskust imab. Aerodünaamiline niiskuseimaja on varustatud erilise 360-kraadise õhutunneliga, mis võimaldab õhul liikuda nii seadmes oleva täitetableti ümber kui ka sellest läbi.

Ühekordse kasutusega niiskuseimajad

Kui otsite aga niiskuseimajat, mis sobiks kasutamiseks nii autos kui ka väikestes ruumides, nagu riide- ja köögikapis või hoopis kingariiulis, on parim lahendus ühekordsed niiskuseimajad. Neid on lihtne kasutada ja need tulevad edukalt toime liigse õhuniiskuse kõrvaldamisega väikestest ruumidest, eritades samal ajal meeldivat lõhna.

Niiskuseimaja Aero 360° vannituppa

Kõigi hügieeniprotseduuride korral, nagu duši all või vannis käimine, ümbritseb meid vesi, mis satub ümbritsevasse õhku ja suurendab vannitoa niiskustaset. Aero 360° vannituppa mõeldud seade on tõhus lahendus vannitoast liigse niiskuse imamiseks, mille omapärane disain tekitab ühtlase ja tõhusa õhuvoolu. Lisaks sulandub seadme kompaktne ja diskreetne disain täiuslikult vannitoaõhustikku ning teeb sellest disainielemendi.