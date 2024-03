Kliimateadlane Annela Anger-Kraavi kandideerib Parempoolsetes europarlamenti

„Kliimamuutuste pidurdamine on mulle vastutustundliku inimese ja teadlasena oluline, õnnestumise eeltingimuseks on aga rahva toetus. Parempoolsete hoiak, et just inimeste heaolu on kõige tähtsam, muudab ka eduka roheülemineku reaalsemaks,“ ütles Anger-Kraavi.

Euroopa ja Eestigi rohelisi erakondi ja aktiviste kõrvalt jälgides on näha, et nende jaoks on sageli oluline ainult see, mida nad ise tahavad, selgitas ta. „Mida soovivad aga kohalikud inimesed, mida on vaja, et kliimaeesmärkide poole püüdlemise ajal elu seisma ei jääks, roheaktiviste tavaliselt ei huvita,“ nentis Anger-Kraavi. „Hoitud Eesti inimene tahab ja suudab ka loodust hoida ning ka vajadusel võõragressioonile vastu seista.“

Kliimaeesmärke saab täita ainult juhul, kui nende taga on ka ettevõtjad - lõpuks tuleb ju kogu ühiskonnas liikuv raha ainult ettevõtlusest. „Esmalt peab olema kasum, alles siis saab investeerida, sealhulgas ka roheinvesteeringuid teha. See tähendab, et kui suretame kliimaeesmärkide poole püüeldes majanduse välja, teeme ilmselgelt kahju ka loodusele - uutesse, vähem saastavatesse tehnoloogiatesse ei investeerita, kõik jätkub vanaviisi,“ selgitas ta.

Hiljuti pakkus Euroopa Komisjon välja kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid 2040. aastaks: selleks ajaks peavad emissioonid olema 90% võrra väiksemad kui need olid 1990. aastal. Anger-Kraavi märkis, et keskkonnapoliitikate ellu viimine viisil, mis ei tapaks ei Eesti ega ka muu Euroopa Liidu majandust, et põllumehed ei peaks protestima ja et üleminek oleks õiglane, saabki valituks olemise korral olema tema olulisim töö Euroopa Parlamendis.