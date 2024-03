Keskerakond vaidlustab ringkonnakohtu otsuse riigikohtus

„Oleme tutvunud kahe otsusega, mis on üksteisega vastuolus. Kuigi esimese astme kohus leidis, et süüdistustel erakonna osas ei ole alust, jäi ringkonnakohus teisele seisukohale,“ ütles Kõlvart. „Selles küsimuses ootab õigusselgust nii erakond kui ka laiem avalikkus. Sellest tulenevalt kaebab Keskerakond otsuse Riigikohtusse edasi.“

Kõlvart juhtis tähelepanu, et tema ega linnaametnike suhtes pole süüdistusi ega kahtlustusi esitatud. Ta möönis, et olukord on keeruline, kuid soovitas Keskerakonda mitte maha kanda. „Oleme ennegi rasketest olukordadest välja tulnud. Meil on selleks teotahteline meeskond, eesmärgid ja usk sellesse, mida me teeme,“ lisas Kõlvart. „Erakond peab võimalike negatiivsete stsenaariumidega arvestama, kuid täna pole veel jõustunud kohtuotsust. Ootame ära Riigikohtu seisukoha.“