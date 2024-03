Putin käskis FSB-l Belgorodi oblasti piiril tegutsevad „reeturid“ nimepidi kindlaks teha

„Kõik vastase regulaarväeosadest ja välismaa palgasõduritest – neid kasutatakse samuti aktiivselt – ning igasugu erinevaid kanaleid pidi Kiievi režiimi territooriumile sattunud jätistest koosnevate diversiooni- ja terroristlike bandede katsed tungida meie territooriumile on läbi kukkunud,“ ütles Putin Interfaxi vahendusel.

„Me karistame neid ilma aegumistähtajata, kus nad ka ei viibiks. Ja palun sellele tegevussuunale piisavalt tähelepanu pöörata. Et kõigil kaoks himu seda teha. Me mäletame, mida vlassovlased nõukogudemaal korda saatsid. Ja ei andesta neile kunagi,“ ütles Putin.

Putin teatas, et olemasoleva informatsiooni järgi plaanisid vaenulikud grupeeringud korraldada piiril „tõelise terroristliku reidi mööda Belgorodi ja Kurski oblasti linnu ja asulaid“.

„Aga nad võeti väärikalt vastu, tulega, see tähendab juba lähenedes, ning on kandnud suuri kaotusi, kaasa arvatud soomustehnika ja suurtükid. No ja mis puudutab neid reetureid, siis nende tänastel peremeestel pole neist üldse kahju, paiskavad nad otse nagu kahuriliha tapale. Noh, paras,“ lausus Putin.