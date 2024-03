Eesti saadab riigist välja Vene saatkonna töötaja. Põhjus: saatkond omandas Eesti kriminaalasja dokumendid ja avaldas need ühismeedias

Eesti arutab küsimust ka partnerite ja liitlastega ja on vajadusel valmis rakendama lisameetmeid, et kaitsta meie ühiskonda ja meie väärtusi.

Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et Venemaa saatkond on oma tegevusega sekkunud lubamatul kombel Eesti siseasjadesse, täpsemalt õigusemõistmise protsessi, kui omandas ühe kriminaalasja dokumendid ja aitas kaasa nende avaldamisele Venemaa sotsiaalmeedias. „Samuti rõhutan, et Vene eriteenistuse koordineeritud tegevus Eesti Vabariigi vastu, sealhulgas julgeolekuvastased hübriidoperatsioonid, on lubamatud ja peavad lõppema.“