Kas Eesti on ikka veel Baltikumi Räniorg?

Arutelu toimub Baltikumi e-kaubanduse aastapreemia „E-kaubanduse täht 2024“ raames. Selle eesmärk on edendada Baltimaade ja Läti e-kaubanduse mõistmist ning oskusi e-kaubanduse veebilehtede loomisel ja arendamisel.

Eestit peetakse sageli üheks Baltimaade ja Skandinaavia tehnoloogialiidriks ning Ränioruks tänu paljude siinsete digiettevõtete särale. Ent kuidas saab Eesti olla jätkuvalt ees Euroopa teistest tegijatest ja säilitada liidripositsiooni? Leedu on saanud hoo sisse tänu oma digitaalsetele valgustitele, nagu KILO.HEALTH. Kuidas saaksid Baltimaad kasvada koos Eestiga ja kuidas saaksime üheskoos tõsta e-kaubanduse sära Baltikumis?

Neli auhinnakategooriat on järgmised:

Suurettevõtted – ettevõtted, mille käive on üle 5 000 000 eurot. Osalustasu 150 eurot.

Uued ettevõtted – ettevõtted, mille käive on alla 50 000 euro. Osalemine tasuta.

Algatuse strateegilised partnerid on SEB ja Latvijas Pasts. Teiste partnerite hulka kuuluvad Balcia, Joom, Mēness Aptieka, Aleph, Phh Group, Element Digital, Login, Gemius ja Magic Agency. Meediapartnerid on Delfi, TV3 Grupp ja Äripäev.

Konkurss „E-kaubanduse täht“ toimub esimest korda Baltikumi-üleselt. Varem on seda kolm aastat korraldatud Lätis. 2024 tähistab esimest aastat, mil see on laieneb Baltimaadesse ning toimub edaspidi igal aastal nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.