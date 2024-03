VIDEO | Putin tähistas Krimmi annekteerimise aastapäeva koos teiste „presidendikandidaatidega“ ja kuulas nende kiidulaulu

Putin esines laval koos teiste „presidendikandidaatidega“, kes kõik talle toetust avaldasid. Meduza avaldas nende sõnavõtud, mis ei ole sõnasõnalised tsitaadid, aga mõte on säilitatud.

„Õnnitlen teid Krimmi ja Sevastopoli Venemaaga taasühinemise puhul. Krimm ei ole mitte ainult meie ajalugu ja strateegiliselt tähtis territoorium. See on eelkõige inimesed, kes ei ole kunagi Venemaast lahku läinud. Novorossija ja Donbassi inimeste tee kodumaale on osutunud raskemaks ja traagilisemaks. Aga me tegime selle ikkagi ära ja läheme nüüd koos. Me saame tugevamaks ja kõike seda tänu teile – Venemaa kodanikele. Ma kutsusin siia kõik oma kolleegid valimiskampaania ajast. Meil on erinevad lähenemised, aga meil on üks kodumaa. Ma tahan, et ka nemad ütleksid paar sõna,“ lausus Putin.

„Kümme aastat tagasi kogu riik muretses, aga kõik uskusid ja lootsid, et Krimm naaseb koju. Me kõik mäletame, kuidas Vladimir Vladimirovitš Putin tegi selle heaks kõik. Venemaa ja Krimm on üks kodumaa! Venemaa ja Krimm on üks kodumaa! Venemaa ja Krimm on üks kodumaa!“ kuulutas kommunistide kandidaat olnud Nikolai Haritonov.

„Me mäletame murelikke päevi kümme aastat tagasi. Sellest päevast on Krimm ja Sevastopol alatiseks suure Venemaa koosseisus. Need olid keerulised päevad, aga ei olnud teist lahendust. Me näeme nende säravaid silmi, kes naasid koju, kodusadamasse. Täna tähistame me päeva, mis on kirjutatud kuldsete tähtedega ajalukku. Elagu Venemaa! Elagu meie suur tulevik! Elagu suure Venemaa president!“ ütles LDPR-i kandidaat Leonid Slutski.

„Ma ei unusta kunagi uhkusetunnet oma riigi ja oma presidendi üle täpselt kümme aastat tagasi. Õnnitlen teid pidupäeva puhul!“ sõnas erakonna Uued Inimesed kandidaat Vladislav Davankov.

„Õnnitlen pidupäeva puhul. Elagu Venemaa!“ ütles Putin ja kõlas hümn.

Krimm ja Sevastopol on Venemaa poolt okupeeritud ja annekteeritud Ukraina territooriumid ja sellisena tunnustatakse neid rahvusvaheliselt.