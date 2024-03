VIDEO ja FOTOD | EKRE kutsus üles peatama tänahommikusel tipptunnil autod keset liiklust

EKRE esimehe Martin Helme sõnul on igal autojuhil võimalik hommikusel tipptunnil autot peatades näidata välja oma pahameelt automaksu ja valitsuse rumala poliitika vastu. „Näitame valitsusele, et me ei tõmba rahvana küüru selga ega lepi ilmselgelt kahjuliku ja meie kõigi toimetulekut halvendava poliitikaga. Praegune valitsus ei hakka rahvaga arvestama enne, kui rahvas jõuliselt vastu hakkab. Ka mitmed Euroopa riikide valitsused olid valmis taganema inimesi vaesusesse ajavast maksupoliitikast alles siis, kui traktoristid ja rekajuhid tänavale meelt avaldama tulid. Anname kümneminutilise liiklusseisakuga Eesti valitsusele signaali, et aeg on hakata rahvast kuulama,“ ütles Helme.