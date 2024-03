USA hävitas Jeemenis uue rünnaku käigus huuthide rakette ja droone

„Tehti kindlaks, et need relvad kujutavad endast otsest ohtu piirkonnas asuvatele kaubalaevadele ja USA mereväe laevadele. Need meetmed on võetud selleks, et kaitsta navigatsioonivabadust ning muuta rahvusvahelised veed USA mereväe ja kaubalaevade jaoks turvalisemaks ja ohutumaks,“ ütles CENTCOM.