Mihkelson lausus, et lisaks Ukrainale muutub Venemaa eesotsas Putiniga ohtlikumaks ka Läänele. „Peame olema valmis, et Venemaa laiendab oma hoiatustegevust kuni sabotaažiaktideni välja,“ sõnas ta, lisades, et Venemaa püüab hübriidtegevusega jätkuvalt lääne ühtsust lõhkuda.