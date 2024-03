TikTokis ja YouTube’is huumoriga laineid löövad Goodmen Productionsi loojad: oleme lubanud empsidele majad osta

„Tere, mina olen Gabriel. Me just filmisime õlivahetust nagu näha.“ Manan ette oma parima pokkerinäo, sest mootoritest huvituvate aadamapoegadega võrreldes oskan mina vaid autosid värvide järgi eristada. Peagi ilmub ka teine goodman ja jutuajamine kesk töökoja bensiiniaroomi võib alata. Juba on lõbus ning naljalembuse poolest tuntud Freddy ja Gabriel pole isegi veel alustanud.

Meeste ühine ettevõte Goodmen Productions sai alguse 2021. aasta augustis. Nende ampluaa on turundada firmasid läbi huumori. Aastate jooksul on klientide hulka kuulunud näiteks Alexela, Burger King, Coolbet ja Tallink. Nii mõnedki Eesti artistid on saanud oma muusikavideo just tänu nende terasele kaamerasilmale. Alla kolme aastaga on nad edukalt Eesti turundusmaastikul kanda kinnitanud ning TikTokis ja YouTube’is laineid löönud. Sel kevadel ilmub Delfis igal nädalal nende uus podcast „Kui teeks?!“. Lõbusad noored mehed viivad mind kurssi oma lapsepõlve, riskide, soovide ja hirmudega. Hüppan peale nende elukarussellile, mille alguspunkt on Tallinnast 200 kilomeetri kaugusel Kambjas.