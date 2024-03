Tsahkna: on räägitud, et Putin muutub pärast „valimiste“ võitu oma rahva vastu karmimaks

Tsahkna kinnitas, et ka ülejäänud Euroopa välisministrid on ühel meelel - tegu polnud demokraatlike valimistega. „Siin otsitaksegi sõna, mis sellele nimeks panna,“ märkis ta. Nende riikide ministritega, kus Venemaaga tihedamalt läbi käiakse, Tsahkna enda sõnul „valimiste“ teemal rääkinud pole.

Tsahkna lisas, et valima sunniti ka surnud inimesi ning okupeeritud aladel elavaid ukrainlasi. „See on täielik farss,“ nentis ta. „Siin ei ole teistsugust arusaamist, Putin on sõjakurjategija ja tema koht on Haagis eritribunali all.“

Tsahkna hinnangul ei mõjuta Putini võimul jätkamine otseselt Ukraina invasiooni kulgu. „On räägitud, et pärast valimiste näitemängu võtab Putin karmimad käigud ette oma inimeste vastu,“ lausus ta. „Üks samm võib olla, et ta kuulutab välja suure mobilisatsioonilaine, millest on seni hoidunud.“

Tsahkna sõnul on küsimus selles, kas sunniviisiline mobilisatsioon muudab venelaste arusaama olukorrast. „Aga noh, sellest ei saa nad niikuinii rääkida, kuna Venemaal pole mingit sõnavabadust,“ lisas ta.

Kui suur osa Venemaast siiralt Putinit toetab? Tsahkna tõdes, et raske on hinnata isegi seda inforuumi, kus venelased elavad. „See ühiskond pole vaba ühiskond, me ei saa täpset infot ja inimesed ei julge arvamust kuidagi väljendada,“ sõnas Tsahkna, märkides, et näiteks opositsionäär Navalnõit tulid tänavale mälestama siiski kümned tuhanded inimesed.