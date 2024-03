President Karis pärast kohtumist Laaneti ja Parmasega: poliitikud ei juhi prokuratuuri uurimisi

„Eesti üks tugevusi on õigusriigi põhimõtete vankumatu järgimine. Peaprokuröri ja justiitsministri avalikku vastasseisu ei saa nimetada õigusriigi kriisiks. Küll aga on see juhtum tekitanud küsimuse prokuratuuri sõltumatuse piiridest, mille üle pole Eestis seni küllalt põhjalikult arutletud,“ ütles president Karis.