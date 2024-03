OTSEPILT | Skandaalide keerisesse sattunud Kalle Laanet annab riigikogu suures saalis aru

Viimastel nädalatel on saanud selgeks, et justiitsminister Kalle Laaneti ja peaprokurör Andres Parmase omavahelised suhted on hapuks läinud. Esmalt selgus, et minister Laanet tahab ametist kangutada peaprokurör Parmase. Seejärel asusid prokurörid Laanetit süüdistama liigses sekkumises nende töösse.