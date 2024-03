Rainer Saks kandideerib Parempoolsetega Euroopa Parlamenti

„Soovin toetada uut jõudu, mis toob natuke tagasi 1990. aastate uuenduslikku meelsust, kuid vaatab ettepoole, mitte ei tegele minevikuga,“ selgitas ta valikut just Parempoolsetega kandideerida. Saks kinnitas, et jääb poliitikaski ikka enda teemade juurde - julgeolekupoliitika, Eesti kui Euroopa piiririigi vajadused, ohud ja võimalused.

„Tean Rainerit ja tema vaateid juba aastaid, seega on mul hea meel, et ta otsustas oma kogemusi ja teadmisi Eesti hüvanguks just Parempoolsetes rakendada. Ikka selleks, et muuta julgete otsuste ja arukate lahenduste abil poliitikat vastutustundlikumaks,“ ütles Parempoolsete juht Lavly Perling.