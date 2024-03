Kreml: üleskutsed „presidendivalimiste“ tulemuste mittetunnustamiseks on absurd. Julia Navalnaja on oma juured ja sideme kodumaaga kaotanud

„Kui rääkida valimiste mittelegitiimsusest meie riigis, siis ilmselt tuleb rääkida kõigi nende 87% meie riigi elanikkonna häälte mittelegitiimsusest, mis anti president Putini poolt. See on absurd. Nii me sellesse suhtumegi,“ lausus Peskov Interfaxi vahendusel.