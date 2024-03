Keskkriminaalpolitsei algatas Kalle Laaneti suhtes väärteomenetluse

Eesti Ekspressis kirjutati nädalavahetusel, kuidas Laanet üürib ministeeriumi raha eest Tallinna kesklinnas oma kasupoja korterit. Sama tegi ta kaitseministrina. Nii 2021.–2022. aastal kaitseministrina kui ka 2023. aastast justiitsministrina on ta korteri üürimise eest küsinud ja saanud hüvitist. Läbi kahe ministriperioodi on tema üüriarveid kinni makstud üle 12 000 euro eest.

2023. aasta algusest kehtiv määrus ütleb, et eluasemekulude hüvitamise taotluses tuleb ministril kinnitada, et üürileping pole sõlmitud seotud isikuga korruptsioonivastase seaduse mõttes. Seaduse järgi on seotud isikuks ka ametiisiku laps – ka lapsendatu ja abikaasa laps. Samuti peetakse seotud isikuks sellist firmat, millest vähemalt kümnendik kuulub seotud isikule või mida seotud isik juhib.

„Selleks et tagada õigusselgus ja valitsuse töörahu, otsustasin täna, et ei jätka justiitsministrina. Teine põhjus minu tagasiastumiseks on see, et avalikkuses on isikliku rünnaku alla sattunud minu lähedased, kes ei ole seda kuidagi ära teeninud,“ ütles Laanet.