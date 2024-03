VIDEO ja FOTOD | Peaprokurör Andres Parmas vestlustest Laanetiga: mul ei ole mingeid lindistusi. Ta ei täpsustanud, kuidas vestlusi talletas

Viimastel nädalatel on saanud selgeks, et justiitsminister Kalle Laaneti ja peaprokurör Andres Parmase omavahelised suhted on hapuks läinud. Esmalt selgus, et minister Laanet tahab ametist kangutada peaprokurör Parmase. Seejärel asusid prokurörid Laanetit süüdistama liigses sekkumises nende töösse.

Eesti Ekspress avaldas artikli, kus Parmas ja mitmed prokurörid ütlevad, et minister on ületanud piire ja sekkunud menetlustesse. Laanet ütleb, et tema lihtsalt teeb järelevalvet ja peab olema asjadega kursis.

Peaprokurör oma sõnade kohaselt talletanud vestlusi justiitsministriga, aga mis vormis, ta ei ütle. Täna küsis Delfi reporter vahetult enne riigikogu komisjoni istungit Parmaselt, kuidas täpsemalt ta neid vestlusi talletanud on. Parmas sõnas, et on selle kohta juba ütlused andnud. Täpsustuse peale, kas ta lindistas neid, Parmas enam vastata ei soovinud ning kõndis reporteri juurest minema.

Istungile järgnenud tagaajamisintervjuus sõnas Parmas siiski, et temal ei ole mitte mingisuguseid lindistusi. Küll aga ei täpsustanud ta endiselt, kuidas ta neid vestlusi talletas.

Justiitsminister Kalle Laanet, kes on juba teatanud oma tagasiastumisest, kuid kes täidab ministrikohuseid seni, kuni uus inimene sellele ametipostile leitakse, ei soovinud samuti ajakirjanikele pikemaid selgitusi jagada. Nädalavahetusel sai selgeks, et Laaneti otsus tagasi astuda sündis pärast vestlust peaminister Kaja Kallasega. Delfi reporter uuris täna, kas Laanet pakkus ise välja, et astub ametist tagasi või tegi seda Kaja Kallas. Laanet sellele küsimusele sisulist vastust ei andnud.

Kui Parmas ilmus istungile kella 13ks, siis Laanet kella 14ks. Kell 15 vastab viimane riigikogu liikmete küsimustele parlamendi suures saalis.