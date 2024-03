President Alar Karis nimetas ametisse uued kohtunikud

Kohtunikke ametisse nimetamise puhul õnnitledes avaldas president Karis lootust, et kohtunikud annavad oma panuse Eesti kohtusüsteemi tugevdamisesse. President Karise sõnul rõõmustab teda endise rektorina, et kõik ametisse nimetatud kohtunikud on õpetanud ja õpetavad ka praegu ülikoolis edukalt tulevasi juriste, on teinud teadustööd ja jaganud oma teadmisi kolleegidele. Ta avaldas lootust, et oma uue ameti kõrval leiavad kohtunikud selleks aega ka edaspidi.