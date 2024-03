„Haapsalu lastetapjana“ tuntud Vassili Otškalenko taotleb Tallinna vangla toetusel ennetähtaegset vabanemist elektroonilise järelevalve all. Istungist videosilla teel osa võtnud Otškalenko põhjendas oma taotlust tõigaga, et tema kasuisal on aina enam progresseeruv Parkinsoni tõbi, mistõttu oleks viimasel vaja Otškalenko hoolt.