Trump lubas valimiskaotuse korral veresauna autotööstusele ja riigile ning väitis, et Biden võitis Obamat

„Teate, mis on huvitav? Joe Biden võitis Barack Hussein Obama vastu. Kas keegi on temast kunagi kuulnud? Igas kaalukeeleosariigis võitis Biden Obamat, aga igas teises osariigis ta tapeti,“ ütles Trump.

„Üks kandidaat on presidendiks liiga vana ja vaimselt sobimatu. Teine olen mina,“ ütles Biden. „Ärge öelge talle. Ta arvab, et kandideerib Barack Obama vastu, nii ta ütles.“

Trump lubas sajaprotsendist tariifi väljaspool USA-d toodetud autodele ja väitis, et USA autotööstus on kaitse all ainult siis, kui tema presidendiks valitakse.

„Me kavatseme panna sajaprotsendise tariifi igale autole, mis tuleb üle piiri ja te ei saa neid müüa, kui mind valitakse,“ ütles Trump. „Nüüd kui mind ei valita, tuleb veresaun kogu... see on kõige vähem, mis tuleb. Tuleb veresaun riigi jaoks. See on kõige vähem, mis tuleb.“