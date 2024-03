VIDEO | Putini ootamatu ülestunnistus: ma olin Navalnõi väljavahetamisega nõus

„Mis puudutab härra Navalnõid. Jah, ta lahkus elust. See on alati kurb sündmus,“ lausus Putin. „Kahjuks juhtus see, mis juhtus... Aga seda juhtub. Pole midagi teha. Elu on selline.“

Putin märkis, et „meil on olnud teisi juhtumeid, kui inimesed on kinnipidamiskohtades elust lahkunud“.

„Aga kas Ühendriikides ei ole seda juhtunud? On juhtunud ja korduvalt,“ ütles Putin USA ajakirjanikule, kes küsimuse Navalnõi kohta esitas.

Putin ütles, et mõni päev enne Navalnõi surma tehti talle ettepanek vahetada Navalnõi välja välismaa vanglates kinni hoitavate venelaste vastu ning ta andis selleks oma nõusoleku.

„Mõni päev enne härra Navalnõi elust lahkumist ütlesid mulle mõned kolleegid, mitte administratsiooni töötajad, vaid mõned inimesed, et on idee vahetada härra Navalnõi välja mõnede inimeste vastu, kes viibivad lääneriikide kinnipidamiskohtades,“ ütles Putin. „Te võite mind uskuda: inimene, kes minuga rääkis, et lõpetanud veel fraasigi, kui ma ütlesin: „Olen nõus.““

Putini sõnul oli ta sellega nõus ühel tingimusel.

„Me vahetame ta välja, et ta ei naaseks. Las istub seal,“ ütles Putin.