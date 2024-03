„Kui me kasutame seda sõna – kaasvõitleja – mõtleme me reeglina just neid inimesi, kes mõtlevad lähedaselt, elavad kaasa, kellel on ühised eesmärgid. Mõttekaaslasi. Mõtleme selle sõna tähendusele, kust see võetud on – kaasvõitleja. Kes on võitleja? Vana-Venemaal oli see sõdalane, sealjuures tavaliste linlaste ja vene külade elanike hulgast. Sealjuures mitte lihtsalt sõdalane, vaid maakaitseväelane. Need olid inimesed, kes asusid oma isamaa kaitsele. Inimesed, kes mõtlesid tänasele ja tulevaste põlvkondade kodumaale. Sisuliselt meile kõigile,“ ütles Putin.