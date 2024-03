Siseministeerium tahab hääletuks tehtud telefonid vajadusel lärmama panna

„Siis, kui me arendusi alustasime, ei olnud meie riskipildis ka selliseid väga tõenäolisi sündmuseid, kus me peaksime tervet riiki korraga teavitama,“ rääkis siseministeeriumi nõunik Kadi Luht-Kallas ERRile .

SMS-i plussiks on, et seda suudavad vastu võtta ka vanemad nuputelefonid, miinuseks aga see, et sõltuvalt telefoni seadetest ei pruugi inimene sõnumit märgata. Ka selle probleemi võiks täiendav süsteem ära lahendada.