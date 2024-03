Suri kirjanik ja luuletaja Vaapo Vaher

Vaapo Vaheri panust Eesti kirjandusse ja kultuuri on raske ülehinnata. Ta on avaldanud sadu artikleid, uurimusi, esseid. Vaheri luulet on tõlgitud vene, inglise ja valgevene, esseistikat vene, soome ja saksa keelde.

„Väga kaunist sõprust sai peetud, armastatud ja kakeldud, kiunutud ja naeratatud. Küll me alles möllasime, Vaapsi esimese raamatu „Surmakuul ja seemnepurse“ välja andsime, see geniaalne kogum, lihtsalt minu kirjastus. Oh neid KesKus’i öid ja kirjutamisi! Ja kõik need teised asjad! Mäletan surmatunnini, kuidas Sa koraani tõlkiva Haljand Udamiga pajatasid, kuidas te 1960ndate lõpul ja 70ndate alul mööda ENSV-d seigeldes kolhoosipeldikuid ehitasite ja hipisid teesklesite. Mäletan, kuidas käisime piinamas kunagist ENSV kultuuriministrit Johannes Lotti, kes oli siis juba sel ajal Tallinna vangla jurist, kohmakas jobu, sama vangla jurist, kus sa nõuka ajal poolteist aastat kinni istusid, sama Lott, kellel tundus isegi piinlik olevat – sa istusid kinni passirežiimi rikkumise tõttu. Aga meie käisime juba vabariigi aegu. Kõik kokku:väga äge teekond oli sul, palju oli, Vaaps, sinu lõputu huumor ja sõbralik küüünika jäävad su tekstidesse ja meie peadesse kah. Oli tore!“ meenutas sõber Juku-Kalle Raid oma Facebooki kontol.