FOTOD JA VIDEO | Tallinna noor venelane: Putin on kannibal. Vanem venelane: Putin on parim poliitik pärast Žirinovskit

Ilja ja Sergei käisid saatkonnas selleks, et avaldada rahumeelselt meelt Putini vastu. Opositsiooni üleskutse oli kell 12 valimisjaoskonna juurde koguneda, et hääletada presidendi vastu või rikkuda sedel, kirjutab RUSDelfi.

Ilja sõnul tuli ta rahumeelset aktsiooni toetama, kuna Vene opositsiooni vaated on talle lähedased. Ta tunnistas, et kandidaatide valik oli piiratud. „Vaja on lõpetada see, millega Putin pihta hakkas, see tähendab sõda, hääletan Davankovi poolt,“ ütles Ilja järjekorras oodates.