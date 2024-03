Transnistria võimud teatasid droonirünnakust sõjaväeosale. Maha põles helikopter

„Täna toimus Tiraspoli ühes sõjaväeosas tulekahju, mis puhkes plahvatuse tagajärjel. Esialgselt on kindlaks tehtud, et plahvatus toimus kamikaze-drooni rünnaku tagajärjel,“ kirjutas väljaanne Pervõi Pridnestrovski „riikliku julgeoleku ministeeriumile“ viidates.

Kinnitati, et ohvreid ei ole.

Moldova reintegratsioonipoliitika büroo teatas, droonirünnakuga ei ole seotud Ukraina. Büroo teatas, et võttis ühendust Moldova teiste riigiorganitega ning pärast videosalvestuste vaatamist ja informatsiooni vahetamist tehti kindlaks, et intsident on katse kutsuda regioonis esile hirmu ja paanikat.