DELFI NARVAS | „Hääletan Putini poolt“, „Minu häälel pole mingit tähtsust“. Mida arvatakse Venemaa „presidendivalimistest“ piirilinnas

Nende hulgas, kes nõustus jooksu pealt reporterile vastama, kuhu sõidetakse ja mis kodakondsus neil on ning kas hääletati Venemaal, on peamiselt Soome ja teiste Euroopa riikide elamisloaga inimesed. Ning jah, paljudel on Vene kodakondsus, aga küsimusele valimiste kohta kas ei vastata või öeldakse, et see neid ei huvita, sest nende elu on praegu täielikult seotud teise riigiga, aga Venemaal on sugulased, mistõttu ei saa sinna sõitmata jätta.