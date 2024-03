Helsingis leiti merejäält tumedat ainet, mida uuritakse nüüd keskkriminaalpolitsei laboris

Kannikoski ütles, et ainet on märgatud Tammisalo, Marjaniemi ja Vuosaari piirkonnas.

Soome lahe merepiirivalve on võtnud ainest proove, mis on viidud Soome keskkriminaalpolitsei laboratooriumi.

Kannikoski sõnul võtab merepiirivalve täna uusi proove kaugemalt merelt. Päästeteenistus ei ole veel alustanud tõrjetöid, sest ei ole veel teada, kas tegemist on loodusliku või mitteloodusliku ainega. Olukord on keeruline, sest ainet on märgatud suurel alal ja see on jää all.