Maris Lauri: kui ettepanek tehakse, olen valmis justiitsministri kohta kaaluma

Reformierakonna aseesimees ja endine justiitsminister Maris Lauri sõnas napilt, et Laaneti tagasiastumine tuli talle üllatusena. Uue justiitsministri kandidaadi pakub juhatusele välja peaminister Kaja Kallas . „Üldjuhul on juhatus peaministri valikut kinnitanud,“ märkis Lauri.

Umbkaudset aega, millal uus minister ametisse määratakse, Lauri öelda ei osanud. Ta meenutas, et kuu viimane nädal on riigikogus istungivaba, mis tähendab, et uus justiitsminister ei saa ametivannet anda. „Ilmselt tuleb lihtsalt arvestada, et see toimub kas enne või pärast istungivaba nädalat,“ sõnas Lauri.