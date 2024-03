FOTOD | Keskerakonna eestvõttel avaldati meelt automaksu vastu

Rahandusminister Mart Võrklaev on automaksu kohta ETV „Esimeses stuudios“ selgitusi jagades öelnud, et 1992. aasta Audit müües saab osta endale säästlikuma auto. Minister Võrklaev saab nüüd näidata isiklikku eeskuju, kuidas on võimalik eelmisest sajandist pärit Audi abiga jõuda säästlikuma sõidukini. 1989. aasta Audi 80 maksis 600 eurot. Selle auto automaks oleks 50 eurot ja hinnanguline registreerimistasu oleks sarnasel autol automaksu realiseerudes üle 1500 euro.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart osutab, et aasta tagasi riigikogu valimiste eel ei rääkinud ükski erakond automaksust ega teistest maksutõusudest. „Rahvakogunemisel anname valitsusele selgelt mõista, et rahvas ei ole andnud neile õigust ega mandaati uute kõrgete maksude kehtestamiseks ega teisteks maksutõusudeks. Automaksu kehtestamine ning teiste maksude tõus lööb kõige valusamalt maapiirkondi, suurperesid ning kõiki neid, kelle igapäevane iseseisev toimetulek sõltub liikumisvahendist,“ selgitas Kõlvart.

Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea lisas, et automaks tuleb ajal, mil maksumaksjal on hinnatõusude ja laenumaksete kasvu tõttu niigi suur koorem ning inimeste toimetulek halvenemas. „Eesti on suurima hinnatõusuga riik ning uus kavandatav automaks on Euroopas üks kõrgemaid. Automaksu ei toeta 76 protsenti Eesti inimestest, kuid valitsus arvab ikka, et võib teha, mis tahab,“ ütles Kõlvart.