Julgeolekukaalutlustel jäeti ära Briti kaitseministri reis Odessasse – Kreml oli sellest teada saanud

Shapps tühistas visiidi Odessasse pärast seda, kui Briti luure väidetavalt hoiatas, et Venemaa on tema reisiplaanidest teada saanud, vahendab BBC News.

Ajalehe Sunday Times teatel, mille reporter reisis koos Shappsi delegatsiooniga, jäeti reis ära pärast seda, kui luureandmed paljastasid, et Kreml on sellest teada saanud.

„Putin on näidanud, et on hoolimatu, halastamatu ja ettevaatamatu,“ ütles Shapps Sunday Timesile. „Ta oli ohtlikult lähedal kahe lääne liidri sisuliselt mõrvamisele, pole tähtis, kas see oli tahtlik või kogemata. Mida põrgut ta teeb ja miks peaks lääs lubama tal sellist asja teha?“