Politsei otsib mitmendat päeva Kastre vallas kadunud 85-aastast Heinut

Lähedased andsid laupäeval politseile teada, et 85-aastane Heinu lahkus öösel kella 02:30 paiku kodust ja pole siiani tagasi tulnud. Mehe telefon on välja lülitatud.

Heinu on umbes 172 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Peas on tal must nokamüts ja seljas hall kilejope. Mees lonkab kõndides jalga.