Urmas Reinsalu: Reformierakond oli sunnitud ennetama Laaneti menetlemist ning võimalikku süüdimõistmist

„Üks asi on selle kaasuse eetiline, teine õiguslik pool. Laanet ei näinud oma tänahommikuses kommentaaris ajakirjandusele kummaski aspektis probleemi. Loomulikult on sügav probleem mõlemas aspektis,“ kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

„Ajakirjanduses avaldatud andmete pinnalt on eelduslikult tegemist sooritatud korruptsioonivastase süüteoga, mis seisneb toimingupiirangu rikkumises. Seda menetlevaks asutuseks on keskkriminaalpolitsei. Korruptsioonisüüteo menetlus ja võimalik süüdimõistmine tähendanuks niikuinii ministri ametist lahkumist,“ märkis Reinsalu.

Justiitsminister astub ametist tagasi

Laanet otsustas täna pärast peaminister Kaja Kallasega rääkimist meedias ilmunud uudiste valguses tagasi astuda. „Selleks, et tagada õigusselgus ja valitsuse töörahu, otsustasin täna, et ei jätka justiitsministrina. Teiseks põhjuseks minu tagasiastumiseks on see, et avalikkuses on isikliku rünnaku alla sattunud minu lähedased, kes ei ole seda kuidagi ära teeninud,“ ütles ta.