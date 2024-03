Tsahkna: riigieelarvega seoses käivad suured vaidlused. Pole mõtet viie miljoni kaupa habememakse kehtestada

Tsahkna lükkas ümber avalikkuses kõlanud kriitika, nagu lohiseks Eesti 200 koalitsioonil sabas. „Faktid räägivad enda eest,“ kostis ta ja loetles lubadusi, mis erakonnal nüüdseks täidetud on. „Eesti 200 jalajälg selles valitsuses on väga suur.“

Miks siis Eesti 200 reiting valitsuspartneritele alla jääb? Tsahkna lausus, et erakond ei tegutse reitingu nimel. „Suurte reformide tulemusi on näha mõne aja pärast,“ lisas ta. Teatavasti kordab sama lauset juba kuude kaupa peaministripartei. Tsahkna täpsustas siiski, et Eesti 200 eesmärk ei olegi reformide vilju noppida, vaid Eesti elu paremaks teha.

Koalitsiooni tervise kohta lausus Tsahkna, et lootusetust olukorrast on asi kaugel ja valitsus on töövõimeline. „Aga meil seisavad ees väga rasked otsused, mis puudutavad riigieelarvet,“ nentis ta ja lisas, et koalitsioonis käivad väga suured vaidlused. Eesti 200 on tema sõnul valmis arutama laiapindse julgeolekumaksu teemal. „Selle asemel, et viie või seitsme miljoni kaupa mingeid väikseid habememakse kehtestada,“ märkis ta.