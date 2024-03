Sotside juhina jätkav Läänemets: Euroopat vallutab EKREIKE taoline jõud

Taas valitud esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ei tulnud võit ootamatult, kuid oli suur tunnustus. Ta rõhutas, et toetub heades mõtetes erakonnakaaslastele ning SDE on „meeskonnavärk“.

Läänemets kinnitas, et sotsid purjetavad samal kursil edasi. Eriti olulise teemana tõi ta välja julgeoleku ja inimeste toimetuleku. „Oleme riigikaitsesse väga palju panustanud relvade ja soomukite näol, aga nii väikeses riigis on lõppkokkuvõttes tarvis kogu ühiskonna vastupanu,“ sõnas ta.

Läänemets märkis, et julgeolekuga on seotud ka kogu Euroopa ühtsus. USA-s on tähelepanu pöördunud presidendivalimistele ja peame rohkem Euroopale lootma, ütles ta. „Näeme, et konservatiivsed jõud, mis Eestis võrdub Isamaa ja parempopulistlikud jõud nagu EKRE on Euroopas tegemas EKREIKE koalitsiooni,“ hoiatas Läänemets. „See lõhub ühtsuse ja mõjutab Eesti julgeolekut.“