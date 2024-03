Endine asepresident Mike Pence ei toeta Trumpi eelseisvatel valimistel

„Pole üllatav, et ma Donald Trumpi sel aastal ei toeta,“ ütles Pence reedel Fox News’ile antud intervjuus, vahendab The Associated Press. Pence kandideeris algselt vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid loobus enne hääletamise algust eelmisel aastal.

Pence’i peeti pikka aega Trumpi üheks lojaalsemaks kaitsjaks, kuid 2020. aastal keeldus ta kaasa minemast Trumpi põhiseadusevastase skeemiga jääda võimule pärast kaotust Bidenile.

Vabariiklaste eeldebattidel osalemiseks pidi Pence allkirjastama lubaduse, et toetab partei võimalikku kandidaati. Lisaks oli Pence nende kandidaatide hulgas, kes tõstsid Milwaukee debatil käe, kui küsiti, kas nad toetaksid Trumpi ka siis, kui ta ühes neljast kriminaalsüüdistusest süüdi mõistetaks.

Sellest olenemata on Pence selgelt öelnud, et tal on Trumpi tegevuse ja poliitiliste seisukohtade suhtes tõsised kahtlused. Oma kampaania avakõnes ütles ta, et USA presidendiks ei tohiks kunagi olla isik, kes seab või laseb teistel end seada põhiseadusest kõrgemale.

Endine asepresident märkis, et on „uskumatult uhke“ enda ja Trumpi ametisoleku üle, kuid ta lisas, et oma presidendikampaania ajal tegi ta selgeks, et tema ja Trumpi vahel on sügavad erinevused.

„Donald Trump järgib ja sõnastab tegevuskava, mis on vastuolus meie nelja aasta jooksul valitsenud konservatiivse tegevuskavaga. Ja sellepärast ei saa ma südametunnistusega Donald Trumpi selles kampaanias toetada,“ ütles ta.

Pence ei öelnud, kelle poolt ta hääletab, kuid märkis, et see ei ole Biden: „Ma ei hääletaks kunagi Joe Bideni poolt. Ma olen vabariiklane.“