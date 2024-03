Moskva elanikud said sõnumeid, milles süüdistati neid „äärmuslike ideede“ toetamises

Hetkel pole selge, mille alusel valiti sõnumite saajad välja, kuid selle kohta on spekuleeritud, vahendab Meduza. Arvatakse, et sõnumi võisid saada need, kes andsid allkirja Boriss Nadeždini kandidatuuri toetamiseks või need, kes jälgivad Navalnõi meeskonna sotsiaalmeediat või on nende tehtud postitustele kuidagi reageerinud.