Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et raketirünnakus hukkus kaks inimest. Ukraina piiriülesed rünnakud on muutunud seal igapäevaelu osaks.

Olenemata Ukraina löökidele Belgorodi piirkonnale on seal üks kõrgemaid valimisaktiivsuse määrasid lähenedes ligi 70%-le. Samuti on valimisaktiivsus kõrge Venemaa kontrolli all olevates Ukraina piirkondades. Kiievi sõnul on Ukraina aladel hääletamine ebaseaduslik ja tühine.