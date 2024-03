Kuidas möödus Venemaa „presidendivalimiste“ esimene päev?

Komisjoni sõnul kulges hääletamine üle kogu riigi korrapäraselt, kuid vaatamata rangele kontrollile on teatatud mitmetest vandalismijuhtumist jaoskondades, sealhulgas plahvatusest ja rohelise vedeliku valamistest hääletuskastidesse. Üle tosina inimese on arreteeritud.

Raadio Vaba Euroopa sõnul oli teateid, et avaliku sektori töötajaid kutsuti üles varakult hääletama. Venemaa valimisi jälgiva organisatsiooni Golos juht Stanislav Andreitšuk ütles, et selle eesmärk oli lasta töötajatel hääletada „ülemuste valvsa pilgu all“.

Venemaal on avatud ligi 100 000 jaoskonda, samuti on jaokskonnad Ukraina piirkondades, mille Moskva ebaseaduslikult annekteeris. Ukraina ja lääneriigid mõistsid „valimiste“ läbiviimise Ukraina piirkondades hukka.

Viimase nädala jooksul on Ukraina tulistanud Venemaa suunas. The Associated Pressi sõnul kirjeldas Putin seda kui Ukraina katset venelasi hirmutada ja hääletamist segada. Ta lubas, et rünnakud „ei jää karistamata“.