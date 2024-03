Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas astub tagasi

Leedu valitsus kinnitas täna spekulatsioone, et kaitseminister Anušauskas plaanib tagasi astuda, vahendab Delfi LT. Valitsus ütles avalduses, et peaminister on Anušauskase tagasiastumisavalduse kätte saanud ja lisasid, et kommentaarid peaministri otsuste kohta esitatakse järgmise nädala alguses.