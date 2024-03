Briti valitsus avalikustas uue äärmusluse määratluse

Uus määratlus käsitleb äärmuslust „vägivallal, vihkamisel või sallimatusel põhineva ideoloogiana“, millel on mitu eesmärki, sealhulgas teiste inimeste põhiõiguste ja vabaduste eitamine või hävitamine, vahendab CNN.

Määratlusele vastavatel rühmadel ja isikutel on keelatud töötada valitsusasutustega või saada neilt raha, ent sellel puudub õiguslik tähendus ja ei mõjuta kehtivat kriminaalõigust.

Valitsuse sõnul oli uus määratlus vajalik vihakuritegude tõusu tõttu pärast Hamasi rünnakut 7. oktoobril. Avalduses öeldakse, et antisemiitlike juhtumite arv Suurbritannias on 2023. aastal kasvanud võrreldes 2022. aastaga 147% ja viimase nelja kuu jooksul on moslemivastaste vihakuritegude arv kasvanud 335%.