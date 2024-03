Soome plaanib blokeerida asüülitaotlejate sisenemise Venemaa kaudu

Valitsus usub, et kevade tulekuga ja temperatuuri tõusuga võib asüülitaotlejate arv piiril uuesti märkimisväärselt tõusta.

„Soome on olnud instrumentaliseeritud migratsiooni sihtmärk. Venemaa võimud pole mitte ainult jätnud sellesse nähtusse sekkumata, vaid on seda isegi soodustanud,“ ütles peaminister Petteri Orpo situatsiooni kohta piiril.

Orpo sõnul saadetakse seadus nüüd kommentaaride kogumiseks laiali ja seejärel antakse parlamendile läbi vaatamiseks. Valitsus loodab, et see kiidetakse heaks nii pea kui võimalik, ütles minister.

Siseministeerium on avalduses öelnud, et „Soome peab olema valmis selleks, et Venemaa avaldab pikaajalist survet“.