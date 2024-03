Tänasega kaotasid kolmandate riikide kodanike relvaload Eestis kehtivuse. Viimane tulirelv toodi politseile vahetult enne tähtaega

Need relvaomanikud, kel seaduse jõustumisest aasta jooksul polnud õnnestunud oma relva võõrandada, pidid relvad PPA-sse tänaseks hoiule andma. Eelkõige puudutas see Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodakondsusega relvaomanikke.

Politseimajor Anneli Annist ütles, et kui aasta tagasi relvaseadust muudeti, siis puudutas see umbes 650 inimest, kel oli käes kokku 1200 tulirelva.

Relvaomanikel on võimalus tulirelv aasta jooksul ise võõrandada

Siseminister Lauri Läänemets ütles relvalubade kehtivuse lõppemist kommenteerides, et eelkõige oli antud otsus tingitud otseselt siseturvalisuse ja avaliku korra tagamise kaalutlustest. „Venemaa täiemahuline agressioon Ukraina vastu jätkub kolmandat aastat, aga siin oma regioonis näeme samuti pidevalt, kuidas idanaaber proovib erinevate hübriidvõtetega õõnestada oma naaberriikides turvatunnet ja lõhestada ühiskonda,“ ütles Läänemets.

„Selles olukorras ei saa me paraku ignoreerida riskistsenaariumit, kus siin elavatel relvaloaga inimestel tekiks nende kodakondsusest tulenevalt lojaalsuskohustus, mis töötab vastu meie riigi julgeolekule, siseturvalisusele ja õiguskorrale. See tingis vajaduse kolmandate riikide kodanike relvaload kehtetuks tunnistada,“ ütles Läänemets. Määratlemata kodakondsusega isikute relvaload kehtivad loal märgitud tähtajani ning neid enam ei pikendata.

Siseministri sõnul on neil relvaomanikel, kes oma relva praegu politseisse hoiule on andnud, võimalus see relv aasta jooksul ise võõrandada.