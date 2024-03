Vene „valimiste“ esimene päev Narva piiril: inimesed kardavad väljasaatmise hirmus hääletamisest rääkida

RusDelfi küsis piirijärjekorras seisvatelt inimestelt, kas nad lähevad Venemaale selleks, et hääletada. Kui alguses nimetasid inimesed piiriületuseks muid põhjuseid kui hääletamine, siis üks mees ütles, et on parem hoida oma suu kinni, sest kui öelda, kelle poolt hääletad, saadetakse sind riigist välja. Teine mees ütles samuti, et kõik lähevad hääletama, aga keegi ei julge seda välja öelda. Kolmanda mehe sõnul on Eesti demokraatia selline, et inimesi saadetakse välja ükskõik, mille eest.

Üks Venemaa poolt piiri ületanud vanem mees rääkis, et käis oma vanal sõbrannal külas ning ka hääletamas. Ta rääkis, et Eestisse sisenemiseks oli 150 meetri pikkune järjekord ning selle tunnikese jooksul, mis ta seal seisis, see kahekordistus.

Narva Vene kodanike ühingu juht Elizaveta Pokk ütles, et nemad ei soovitanud kellelgi ei hääletada ega ka mitte hääletada, sest kõigil on õigus ise otsustada. Tema sõnul on pensionärid aktiivsemad, sest nad on seda harjunud tegema, kuid noored pole huvitatud.

Ka Pokk rääkis, et Narva elanikud kardavad väljasaatmist ja nende silmis demokraatia enam Eestis ei tööta. Tema sõnul kardavad narvakad hääletada nii Tallinnas Vene saatkonnas kui Ivangorodis, sest neid võidakse oma poliitiliste vaadete tõttu välja saata.