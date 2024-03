Euroopa Komisjon eraldab kaks miljardit eurot EL-i kaitsetööstuse ja relvatoodangu suurendamiseks

Euroopa Liidu eesmärk on suurendada laskemoona tootmise võimsust 2025. aasta lõpuks kahe miljoni ühikuni aastas.

Komisjon on valinud välja 31 projekti , mis aitavad Euroopa tööstusel suurendada laskemoona tootmist ja valmisolekut. Valitud projektid hõlmavad viit valdkonda: lõhkeained, püssirohi, mürsud, raketid ning testimine ja taastamise sertifitseerimine. Projekte rahastatakse 513 miljoni euroga ELi ja Norra eelarvest. See võimendab ka tööstuse lisainvesteeringuid kaasrahastamise kaudu, mille tulemusena investeeritakse tarneahelasse kokku ligikaudu 1,4 miljardit eurot.

Laskemoona tootmise määruse alusel suurendatakse peamiselt püssirohu ja lõhkeainetoodangut: kavas on toetada projekte, millega suurendatakse aastast püssirohutoodangut rohkem kui 10 000 tonni võrra ning lõhkeainetoodangut 4300 tonni võrra. Selleks investeerib EL püssirohutootmisse 248 miljonit eurot ja lõhkeainete tootmisse 124 miljonit eurot.

310 miljonit eurot liikmesriikide ühishangete toetuseks

Kogueelarve on 310 miljonit eurot ja sellega toetatakse ühishankeid kolmes valdkonnas: 1) laskemoon (nt väikerelvad, suurtükilaskemoon, miinipildujad ja raketid), 2) õhu- ja raketitõrje ning 3) platvormid ning vana tehnika ja süsteemide (nt tankid, soomussõidukid, tugisüsteemid, sõdurisüsteemid, droonid) asendamine. Rahastamisprioriteedid on koostatud koos liikmesriikidega, et rahuldada kiireloomulisi kaitsevajadusi ja täiendada varusid.