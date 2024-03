VIDEO | Venemaal on mitmes kohas valatud valimiskastidesse värvilist vedelikku

Telegrami kanal „Baza“ teatas, et Moskvas valas noor naine valimiskasti rohelist vedelikku. Seejuures tõi ta kuuldavale Ukrainat toetavaid hüüdlauseid ja rääkis kellegagi telefoni teel. „Baza“ oletas, et ta tegutses kellegi ülesandel, vahendab Meduza.

Moskva uurimiskomitee teatas, et algatas kriminaalasja valimiskomisjoni töö takistamise kohta.

„Kahes subjektis toimus tindi valamine valimiskasti, seda teevad nii naised kui ka mehed. On selge, et neile on lubatud raha ja autasusid,“ ütles Bulajev, kes kutsus tugevdama valimiskastide valvet.