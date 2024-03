Paljud väidetavad Donetski elanikud tulid tänavu esimest korda Venemaa „presidendivalimistel“ hääletama.

Näiteks end Avdijivka põgenikuna esitlenud vanem naisterahvas meenutas kaamera ees läbielatut ja kinnitas, et talle on täna kõige olulisem küsimus pensionitõus. „Peamine, et saaks vabalt tükikese leiba osta“, märkis ta.

Venemaa „presidendivalimistel“ hääletas reedel teiste seas ka niinimetatud Donetski Rahvavabariigi juht Deniss Pušilin. „Valimistel osalemine on tähtis mitte ainult Donbassi inimeste jaoks, vaid ka tervele maailmale. See on sündmuste ahel, mis kinnitab alates 2014. aastast käidud teekonna püsivust,“ ütles Pušilin ajakirjanikele.

„Oleme kindlad, et koju naasmisega seome oma tuleviku meie suure riigi omaga,“ lisas ta.

Ukraina välisministeerium teatas neljapäeval, et valimiskampaaniad Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni piirkondades, mis kõik on osaliselt Venemaa kontrolli all, ning ka Krimmis, mille Venemaa annekteeris 2014. aastal, on järjekordne näide rahvusvahelise õiguse eiramisest Kremli poolt.

Ministeerium kutsus okupeeritud aladele jäänud ukrainlasi „presidendivalimistel“ mitte osalema, nimetades neid ebaseaduslikeks ja õigustühisteks.